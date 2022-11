Die Sektion Forchheim des Deutschen Alpenvereins unterstützt in ihrem Jubiläumsjahr die Bergwacht Forchheim mit einer Spende in Höhe von 3500 Euro für die Sanierung der Bergwacht-Hütte am Walberla.

Sektionsvorsitzender Ulrich Schürr überreichte die Spende an die Vertreter der Bergwacht Forchheim , Thomas Obeth und Thomas Vogel . „Wir wollen mit dieser Spende die hervorragende und sehr aufwendige ehrenamtliche Arbeit der Bergwacht Forchheim im gesamten Landkreis würdigen und unterstützen“, so Vorsitzender Schürr.

„Die Bergwacht leistet einen wesentlichen Beitrag für die Sicherheit des Kletterns und Wanderns in der Region. Wir haben dieses Jahr das 3500ste Mitglied in unser Sektion begrüßt und wollen daher den gleichen Euro-Betrag als Unterstützung leisten.“

Die Bergwacht Forchheim bedankte sich sehr für die großzügige Spende . „Wir können dieses Geld ausgesprochen gut gebrauchen, um die dringend notwendige Generalsanierung der Bergwacht-Hütte am Walberla durchzuführen“, so der 2.Vorsitzende des Bergwacht-Vereins Thomas Vogel .

Geplant ist eine grundlegende Erneuerung der Hütte mit entsprechend moderner und zeitgemäßer Ausstattung.

„Wir unterstützen dieses Projekt nicht zuletzt auch vor dem Hintergrund der engen inhaltlichen Verbundenheit von Alpenverein Forchheim und Bergwacht Forchheim und wünschen der Bergwacht Forchheim gutes Gelingen“, so Schürr zum Abschluss der Übergabe. red