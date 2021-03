Was unter normalen Umständen für Pflegebedürftige und deren Angehörigen mit dem betreuten Wohnen ein gutes Angebot ist, um auch im Alter noch selbstständig zu leben, wird in der Corona-Pandemie zum Nachteil. Zumindest, was das Impfen betrifft. Denn: Die Bewohner des betreuten Wohnens bei Senivita sind noch nicht geimpft . Das liegt an der Sonderform. "Senivita bietet an, bis zur höchsten Pflegestufe im betreuten Wohnen bleiben zu können", sagt Sabine Weber aus Igensdorf. Ihre Mutter Brigitte Mecklenbrauck hat sie wegen der Attraktivität des Angebots dort untergebracht. Als die ersten über 80-Jährigen geimpft wurden, wurden auch die Bewohner und Pflegekräfte des Senivita Pflegeheims geimpft . Nur die Bewohner des betreuten Wohnens nicht.

Anders als in dem anderen betreuten Wohnen im Ort. Sabine Weber ist in Sorge und hat sich deshalb erkundigt. "Das betreute Wohnen fällt durchs Raster", nennt Weber die erhaltene Auskunft. Tatsächlich wurde differenziert. Nicht zwischen betreutem Wohnen und Pflegeheim , sondern wie das betreute Wohnen durchgeführt wird. Die Federführung des Impfens hat die Stadt Erlangen übernommen und sich an die bundesweite Priorisierung gehalten. "Die mobilen Teams des Impfzentrums Erlangen und Erlangen-Höchstadt impfen derzeit die Bewohnerinnen und Bewohner sowie das Personal von Senioreneinrichtungen. Unabhängig von deren Alter und egal, ob diese vollstationär oder teilstationär sind. Einrichtungen des betreuten Wohnens werden, wenn sie an Pflegeeinrichtungen angeschlossen sind, gleich mit geimpft ", erklärt Christofer Zwanzig, Leiter der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Erlangen . Angeschlossen ist so definiert, dass das betreute Wohnen räumlich, organisatorisch und personell mit der stationären Einrichtung verbunden ist und durch gemeinsam genutzte Räume oder Pflegekräfte ein Infektionsrisiko bestünde. "Allgemein geht man davon aus, dass sich Menschen im betreuten Wohnen in der Regel noch selbst versorgen können und zumindest soweit mobil sind, dass sie wie andere Senioren in das Impfzentrum gebracht werden können", vermutet Weber. Dass sich Personen über 80, die im betreuten Wohnen von mobilen Pflegediensten betreut werden, wie alle anderen in dem Alter selbst auf dem Portal des Impfzentrums anmelden und registrieren lassen sollen, bestätigt Zwanzig. Nur ist das in dem betreuten Wohnen der Senivita durch die Sonderform, auch mit höchstem Pflegegrad im betreuten Wohnen leben zu dürfen, anderes. In zweierlei Hinsicht: Zum einen sind somit im betreuten Wohnen auch Pflegefälle, die alles andere als mobil sind, andererseits werden diese Menschen durch eine mobile Tagespflege betreut und sind weder räumlich noch personell mit der stationären Pflegeeinrichtung der Senivita verbunden. Oder eben dieser nicht angeschlossen - und somit noch nicht geimpft .

Viele Pflegebedürftige bei Senivita

"Wir haben viele Pflegebedürftige und schwer Pflegebedürftige ", sagt Carsten Repenning, der Leiter der Mobilen Pflegeexperten in dem betreuten Wohnen bei der Senivita. Pflegebedürftige wie Brigitte Mecklenbrauck die unmöglich von Angehörigen ins Auto gepackt und zum Impfzentrum gefahren werden kann. "Wie sollen diese Menschen rauskommen? Die Hausarztregelung ist überfällig", sagt Repenning.

Denn: Dass die betagten Patienten sich in den Impfzentren einwählen, das funktioniert ebenfalls nicht. "Wir müssen bei 120 Patienten helfen und haben die Angehörigen mit ins Boot geholt", sagt Repenning. Nur: manche Bewohner haben keine Angehörigen mehr. Repenning und sein Team haben unterstützt, wo es ging. Auch, um bei dem Formular anzumerken, wenn Patienten immobil sind. Die Pflegekräfte mussten sich ebenfalls um ihre Impfung kümmern. Geimpft werden sie im Landkreis des Wohnorts und so mussten in drei Landkreisen Anträge gestellt werden. Im Landkreis Forchheim sind in wenigen Tagen alle über 80-Jährige geimpft , ob im Heim, im betreuten Wohnen oder in den Gemeinden.

Wie gefährlich das Coronavirus sein kann, wissen die mobilen Pflegeexperten. Kurz nach Weihnachten hattes einige Bewohner erwischt, teils mit schweren Verläufen. "Wir mussten Schlimmeres verhindern", sagt Repenning. Er, die Pflegeleitung und deren Stellvertreterin hatten deshalb zwölf Tage lang 24 Stunden Dienst bei den Schützlingen gehalten und sich mit ihnen komplett isoliert. Das war für alle keine einfache Zeit. Dass sie auf die Impfung warten, damit sich auch bei den Lockerungen nichts davon wiederholen würde, steht außer Frage. Auch hier hat sich Repenning mit Team und Angehörige wie Sabine Weber dahinter geklemmt und den Behörden die Problematik aufgezeigt. Mit Erfolg.

Zettelwirtschaft vor den Impfungen

"Seit sechs Stunden sind wir damit beschäftigt, die Formulare auszufüllen, die Anamnese der Patienten aufzuschreiben oder den Medikamentenplan", sagt Repenning. Vor kurzem erhielt er die Auskunft, dass ab nächster Woche die Bewohner des Betreuten Wohnens und das Betreuungspersonal der mobilen Pflegeexperten geimpft werden.