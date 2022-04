„Friede unter uns“ – unter diesem Motto bewegte sich das Sonderpädagogische Förderzentrum Forchheim vermehrt in den letzten Tagen. Geprägt von den Geschehnissen der Welt setzte es sich gezielt mit Möglichkeiten des Friedens – hier in der Pestalozzischule, aber auch in der eigenen Familie und im Freundeskreis – vermehrt auseinander. Alle Schüler gestalteten Friedenstauben, brachten Wünsche, Gebete, Anregungen und Gedanken schriftlich oder bildnerisch zu Papier. Auch die Auseinandersetzung mit Songs zum Thema Frieden, mit bedeutenden Werken der Kunst und mit eigenen Texten fand Raum und Zeit während des Unterrichts. Begleitet von zwei Sängerinnen erhielten alle die blaue Karte: ein blaues Kärtchen mit einer Friedenstaube. red