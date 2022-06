Bei Batterien ist es inzwischen allgemein bekannt: Hersteller und Handel sind verpflichtet, diese zurückzunehmen. Seit 1998 ist das schon so. Die Kunden bringen leere Batterien und Akkus einfach beim nächsten Einkauf mit ins Geschäft. Der Handel hat dort Boxen bereitgestellt, in die die gebrauchten Stromspeicher eingeworfen werden können. Eine Verpflichtung laut Batteriegesetz. Damals ein Meilenstein.

Jetzt steht wieder so ein Wendepunkt an, der in ein paar Jahren als absoluter Standard, als das Normalste überhaupt gelten könnte. Schon bisher waren sowohl stationärer Handel wie Online-Händler von elektrischen Produkten zur Rücknahme von Altgeräten verpflichtet. Doch von Freitag an erweitert die Bundesregierung mit der Novelle des Elektro- und Elektronikgerätegesetzes die Rücknahmepflicht auf Discounter, Supermärkte und weitere Lebensmitteleinzelhändler .

Kleiner als 25 Zentimeter Kantenlänge

Dabei geht es nicht nur um dort gekaufte Geräte. Wenn die Ladenfläche größer als 800 Quadratmeter ist und mehrmals im Jahr Elektrogeräte angeboten werden, müssen die Läden kleine Geräte kostenlos von den Kunden entgegennehmen, egal wo dieser Elektroschrott herkommt und wie alt er ist. Als kleine Geräte gelten solche, deren Kantenlänge kleiner als 25 Zentimeter ist. Insgesamt muss ein Händler pro Kunde maximal fünf Altgeräte pro Geräteart zurücknehmen. Entsorgt werden können beispielsweise Toaster, Wasserkocher, Rasierer, Handys, Wecker, elektrische Zahnbürsten oder Föne.

Auch wenn es in Kürze los geht und die Unternehmen ein halbes Jahr Übergangsfrist bis zur Einführung der neuen Regelung hatten: Ein Thema scheint die neue Handelsrücknahme bisher noch nicht zu sein. „Es wurde noch nicht darüber gesprochen“, berichtet die Marktleiterin eines Forchheimer Rewe-Marktes. Zumindest die Aufkleber mit dem Entsorgungslogo hingen aber schon an der Tür. Kunden müssten Geräte dann an der Kasse abgeben. „Wir sammeln das im Lager und irgendwann wird es extern abgeholt.“

Bei manchen Lebensmitteleinzelhändlern haben die Mitarbeiter noch gar nichts von der Neuregelung mitbekommen. „Der Chef wird da schon Bescheid wissen“, heißt es nur.

Stiftung in Nürnberg bundesweit zuständig

„Leider sind nicht alle richtig darauf vorbereitet“, sagt Matthias Boecker von der Stiftung Elektro-Altgeräte Register (ear), die ihren Sitz in Nürnberg hat. Die Stiftung wurde 2004 von Herstellern und Verbänden der Elektro- und Elektronikbranche gegründet. Im Auftrag des Bundesumweltamts kümmert sie sich um die Umsetzung des Elektrogesetzes und des Batteriegesetzes in Deutschland. Wie gesammelt werde – ob über die Kassen oder mit einer aufgestellten Tonne – obliege den Handelskonzernen wie Edeka oder Aldi . Sie müssten hernach laut Gesetz auch die Entsorgung organisieren.

Entscheidend sei immer die Größe der Ladenfläche. „Unter 800 Quadratmeter ist es eine freiwillige Sache“, sagt Boecker. „ Aldi macht das aber, so viel ich weiß, flächendeckend in allen Filialen, weil es sonst verwirrend wäre.“ Das Beispiel des Discounters scheint inzwischen als Vorbild für andere zu gelten. „Wir bieten die Rücknahme in sämtlichen Filialen an, auch wenn sie kleiner als 800 Quadratmeter sind“, heißt es bei Lidl auf Anfrage. Lidl-Kunden könnten sich dazu an der Kasse melden oder einen Mitarbeitenden in der Filiale ansprechen.

Man setze auf diese „niederschwellige Möglichkeit für den Verbraucher“, wie es Boecker formuliert. Und auf Aufklärungskampagnen. Denn noch immer werde viel zu wenig Elektroschrott gesammelt. „Nur knapp 45 Prozent der in Verkehr gebrachten Geräte werden wieder zurückgebracht“, berichtet Boecker.

Hauptanlaufstelle in Sachen Elektrokleingeräte waren im Landkreis Forchheim bisher die 13 von 29 Wertstoffhöfen, die derartige Sammelbehälter vorhalten. Auch im Entsorgungszentrum Deponie Gosberg können Elektrokleingeräte abgegeben werden. „Das Ganze wird über Lizenzen der ear-Stiftung finanziert, für die Hersteller und Vertreiber Geld zahlen müssen“, erklärt Daniel Strauß, Abfallberater des Landkreises Forchheim . Die neue Rücknahmemöglichkeit beim Lebensmitteleinzelhandel stehe als Alternative zu den Wertstoffhöfen.

Laut Strauß hat im Landkreis Forchheim die Menge der zu den Wertstoffhöfen gebrachten Elektrokleingeräte in den vergangen Jahren zugenommen. Waren es zum Beispiel im Jahr 2017 noch 330 Tonnen, so kamen vergangenes Jahr bereits 420 Tonnen zusammen.