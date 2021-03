Die Interessengemeinschaft (IG) "Gemeinsam für saubere Luft im Regnitz- und Aischtal" ruft für den Zeitraum vom Samstag, 13. März, bis Samstag, 20. März, zur Aktion "Gemeinsam putzen für mehr Durchblick im Regnitz-und Aischtal" auf. Sie will laut Pressemitteilung "mit dieser Protestaktion ein klares Zeichen an die politischen Entscheidungsträger im Eggolsheimer und Hallerndorfer Rathaus senden, sich für die Interessen der von Lärm- und Staubemissionen betroffenen Bürger im Regnitz- und Aischtal einzusetzen".

Durch die geplante Ansiedlung eines Asphaltmischwerkes bei Schlammerdorf (Gemeinde Hallerndorf) und den dadurch zunehmenden Verkehr würde sich die Lebensqualität weiter drastisch verschlechtern. Die IG hat bereits im Sommer letzten Jahres durch eine Unterschriftenaktion auf die Lärm- und Staubemissionen durch ansässige Firmen hingewiesen. Diese Belastungen seien unverändert auf einem sehr hohen Niveau. Zudem sei der zunehmende Schwerlastverkehr entlang der Staatsstraße 2264 Richtung Adelsdorf eine Belastung für die Anlieger und "in dieser Form nicht mehr hinnehmbar".

Erste Bemühungen einzelner Unternehmen seien zwar vorhanden, im Gebiet rund um Neuses, Pautzfeld und Schlammersdorf Abhilfe zu schaffen, doch wirkliche Entlastungen seien noch nicht spürbar.

Auch in Corona-Zeiten wolle die IG auf ihre Anliegen aufmerksam machen und wähle den kontaktlosen Weg über die Putzaktion. "Säubern wir unsere Fensterbretter, Fenster, Autos, Sandkästen, Swimmingpools, Solaranlagen und vieles mehr!", heißt es von der IG. Aufgerufen seien alle Einwohner des Regnitz- und Aischtals, um ein Zeichen zu setzen "für den Erhalt unserer schönen Natur- und Kulturlandschaft, als Lebens- und Naturraum und für mehr Lebensqualität ". Bilder der Aktion können per E-Mai an saubere-luft@posteo.de gesandt oder auf der Facebookseite "Gemeinsam für saubere Luft im Regnitz- und Aischtal" gepostet werden. red