„Können wir nicht jeden Früh trommeln?“, war einer der Sätze, der zum Ende der Projektwoche „Trommeln“ mit Hawi, Javier Valentín-Gamazo, von vielen Seiten gestellt wurde. Wieder einmal wurde an der Grund- und Mittelschule in Heroldsbach Trommeln und Afrika in den Mittelpunkt gestellt. Bereits vor fünf Jahren war der gebürtige Spanier schon einmal zu Gast und man versprach, wenigstens alle vier Jahre dies zu wiederholen. Wegen Corona dauerte die Wiederholung bis Ende März – dafür nahm man auch die Kinder der 5. und 6. Klasse der Mittelschule hinzu.

Hawi schaffte es jeden Tag, die rund 220 Kinder in seinen Bann zu ziehen. Während der Woche war der Kontinent auch Thema. Es wurde afrikanisch gekocht, gegessen, Geschichten gelesen, in Kunst gearbeitet und auch Kostüme mussten gebastelt werden. Am Donnerstagabend wurde das Musical „Djembi geht auf Reisen“ vor zahlreichen Eltern, Großeltern und Geschwistern in der Hirtenbachhalle aufgeführt. Die Kinder waren als Krokodile, Affen, Vögel, Elefanten sowie Sonne, Mond und Sterne verkleidet und trommelten, tanzten und sangen. Die Stimmung schwappte schnell über – ein gelungener Abend fanden alle. „Das bringt mehr als das Kommutativgesetz!“, formulierte ein Vater . Rektor Peter Walter bedankte sich beim Elternbeirat und allen Unterstützern. Die Kreissparkasse Forchheim mit ihrer örtlichen Zweigstelle, die Raiffeisenbank Heroldsbach , der Unternehmerkreis Hausen, die Gemeinde Heroldsbach und die Dekorationsfirma und Papeteriedesigns beteiligten sich finanziell. red