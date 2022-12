Der erste Advent im Dorfleben wurde in diesem Jahr vom Gesangverein gestaltet. Man war es leid, sich lange nicht mehr zeigen zu können. Wie aus einer Pressemitteilung der Musiker hervorgeht, sangen der Kinderchor und die gemischte Gruppe während des Gottesdienstes. Pfarrer Tobias Fehn begrüßte die Kirchenbesucher mit den Worten: „So könnte es jeden Sonntag sein“ und freute sich, dass sein Gotteshaus so voll ist. Dass ein einziges Lied „Wir sagen euch an, den lieben Advent“ so verschiedenartig klingen kann, konnte man hören, als es instrumental an den Klarinetten von Felicitas Häfner und Katharina Kotz, vom Kinderchor und vom gemischten Chor vorgetragen wurde. Die Chorleiterin Barbara Dittrich hatte während der Vorbereitungen alle Hände voll zu tun. Bevor man den Gottesdienst mit „Seht, die gute Zeit ist nah“ beendete, erklang das Lied „Es ist kein Raum in dieser Zeit“.

Ein Höhepunkt stand auf dem Dorfplatz: ein altehrwürdiges Karussell, das sich für einen guten Zweck drehte und von Jung und Alt genutzt wurde. Bevor die Vorsitzende Maria Wagner das Christkind ankündigte, wies sie darauf hin, dass der Erlös der gespendeten Weihnachtsbäume der Baumschule Heinz Schmidtlein und die Kosten und Spenden für das Karussell an den Verein Wunschpunkt gehen. Der gemeinnützige Verein fördert kranke Kinder und Jugendliche pädagogisch in Erlangen.

Als das Christkind Adriana Rösch mit einem Lichterschweif geschmückten Pferd erschien, begannen die Kinderaugen zu leuchten. Nach einem Applaus für das Erscheinen des Christkindes gab der Kinderchor die Lieder „Wir sagen euch an den lieben Advent“ und „Im Advent, im Advent“ nochmals zum Besten. An diesem Abend bekam das Klarinettenduo Verstärkung von Marina König.

Nach dem Prolog, der ein klein wenig die Gedanken vom Schenken ausdrückte, bedankte sich das Christkind für die gelungene Veranstaltung und hatte für den Kinderchor große Adventskalender und für alle anderen Kinder kleine Adventskalender dabei. red