Der ADFC Forchheim hat einige Aktivitäten wieder aufgenommen, die wegen der Pandemie ruhen mussten. So finden die beliebten Feierabendtouren immer dienstags um 18 Uhr statt. Start ist am Nürnberger Tor. Auch die Ganztags- und Halbtagstouren an den Wochenenden werden wieder angeboten. Ein aktuelles Programmheft wurde in den vergangenen Tagen an Fahrradläden , Tourist-Informationen verteilt.

Auch das Codieren von Fahrrädern zur Diebstahlprävention findet wieder statt, erstmalig am Samstag, 17. Juli, von 10 bis 14 Uhr vor dem ADFC-Büro in der Dreikirchenstraße 21. Der ADFC bittet hierfür um Anmeldung unter www.adfc-forchheim.de unter „Codieren“.

Besetzt ist auch wieder die Büro-Sprechstunde, donnerstags von 19.30 bis 20.30 Uhr unter der Telefonnummer 09191/67640. red