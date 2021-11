Die Neunkirchener Achsenfabrik AG wurde laut einer Pressemitteilung zum dritten Mal in Folge von Capital und Ausbildung.de zu einem von ,,Deutschlands besten Ausbildern 2021“ mit 4 von 5 Sternen ausgezeichnet.

Dieses Jahr haben sich 652 Betriebe mit rund 118 000 Auszubildenden für diese Studie beworben. Unter diesen Firmen sind Dax-Konzerne , Behörden, viele Mittelständler und Handwerksbetriebe . Betriebe und Auszubildende wurden durch die Auswirkungen der Pandemie vor große Herausforderungen gestellt. Zu Recht sind viele Ausbilder stolz, was sie in dieser Notsituation bewegt haben. „Da wir uns immer wieder neue Ziele setzen, werden wir versuchen, den fünften Stern in den nächsten Jahren zu erreichen. Zu dieser hervorragenden Ausbildungsleistung des gesamten Ausbildungsteams gratulieren wir ganz herzlich“, schreibt das Unternehmen weiter.

1960 gegründet

Die NAF Neunkirchener Achsenfabrik AG ist ein 1960 gegründeter Hersteller von Achsen und Getrieben für selbstfahrende Arbeitsmaschinen (wie beispielsweise Forst-Erntemaschinen, Bagger oder Muldenkipper). 600 Mitarbeiter entwickeln und produzieren die Produkte an den Standorten Neunkirchen am Brand (Produktion) und München (Entwicklung) für einen weltweiten Kundenstamm. Das Unternehmen hat laut eigenen Aussagen eine Exportquote von 85 Prozent und exportiert in über 40 Länder. red