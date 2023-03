Zeit für Musik nahmen sich 76 Sängerinnen und Sänger aus unterschiedlichen Chören in der Fränkischen Schweiz und folgten der Einladung der Sängergruppe Ebermannstadt in das Bürgerhaus Streitberg. Es erwartete sie ein abwechslungsreicher Tag rund um Körper und Stimme.

Kerstin Horz, Gesangslehrerin, Stimmtherapeutin, Dirigentin des Chores Mixed Generation aus Ebermannstadt und, vor allem, selbst leidenschaftliche Sängerin , gestaltete mit den Mitwirkenden einen Tag, der es in sich hatte. Bevor auch nur ein einziger Ton erklang, war Einkörpern, Einsingen und Eingrooven angesagt. Kurz gesagt, mit Bewegung, Atmung, richtiger Körperhaltung, Lockerungsübungen und vielem mehr Körper und Stimmapparat auf das Singen und Swingen vorzubereiten.

Diese Übungen, die bei Horz’ Chor immer zum Aufwärmrepertoire gehören, in dieser Ausführlichkeit und Intensität aber nicht in jeder einzelnen Chorprobe unterzubringen sind, wurden ergänzt durch Kanons und Rhythmicals, die an die Koordination der Sängerschaft schon gewisse Anforderungen stellten.

So vorbereitet, ging das Einstudieren von „Leben ist mehr“ ( Rolf Zuckowski ) und „Solang man Träume noch leben kann“ (Münchner Freiheit) dann eigentlich wie von selbst, vielleicht auch, weil die Sängerinnen und Sänger das sprühende Temperament der Chorleiterin aufnahmen und mit sichtlich großer Freude bei der Sache waren.

Am Ende des gelungenen Tages, an dem auch Bürgermeister Trautner kurz vorbeischaute, bedankte sich der Vorsitzende der Sängergruppe, Franz-Josef Kraus, bei Kerstin Horz, aber auch bei den Organisatoren Gabi Spörl und Winfried Reichold, sowie allen helfenden Händen.

Sabina Heidecke