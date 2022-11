Es war immer ihr Traum , beruflich mit Kindern zu arbeiten. Und den haben sich Monika Ulbricht-Amon und Christine Amon erfüllt. Über 40 Jahre lang haben beide im Kindergarten Weilersbach „Am Anger“ gearbeitet: Monika Ulbricht-Amon seit 1979 als Erzieherin, Gruppenleiterin und stellvertretende Kindergartenleiterin, Christine Amon seit 1976 als Kinderpflegerin und Hauswirtschaftsgehilfin.

In Weilersbach und sogar darüber hinaus kennt die zwei jeder, denn zig Kinder wurden von der „Moni“ und der „Christl“, wie sie von allen genannt wurden, in den vielen Jahren betreut und ein Stück auf ihrem Lebensweg begleitet. Jetzt gingen beide in den Ruhestand.

In einer Feierstunde in der Kindertagesstätte ( Kita ) wurden Monika Ulbricht-Amon und Christine Amon mit vielen herzlichen Wünschen, Blumen und Geschenken verabschiedet. „Ihr habt mit Herz und Seele euren Beruf ausgeübt – ihr habt die Kinder geliebt, und die Kinder liebten euch“, betonte Bürgermeister Marco Friepes in seiner Laudatio und erinnerte daran, dass er selbst Kindergartenkind in der Kita war. Namens der Trägerschaft, der Gemeinde, dankte er für das langjährige Engagement. „Ihr habt eine Ära im Kindergarten mitgeprägt – ihr seid fast nicht wegzudenken.“

Wie hochgeschätzt die beiden sind, verriet allein schon die Anzahl der Gäste, die von der Kindergartenleiterin Sabrina Hack begrüßt wurden. Darunter gewesene Kolleginnen und Weggefährten, Gemeindevertreter, die ehemaligen Bürgermeister Adam Martin und Anton Dennerlein, die frühere Leiterin Hermine Kemmerth und die ganze Kindergartenfamilie. Kathrin Fritsch vom Elternbeirat und Christine Liebert-Dippold vom Kindergartenförderverein bedankten sich für die „großartigen Leistungen“: „Ihr wart mehr als Erzieher, ihr wart Ersatz für Mama und Papa.“

Beim Abschiedsfest gab es auch rührende Gesangseinlagen vom Kindergartenteam und natürlich von den Kindergartenkindern , die mit „Wenn Freunde auseinandergehen“, mit Abschiedsgeschenken und mit „Auf Wiedersehen, macht’s gut“ Lebewohl sagten.

Doch so wohlverdient der Ruhestand ist, so konnten Monika Ulbricht-Amon und Christine Amon nicht verbergen, wie schwer ihnen der Abschied fiel. Sie hätten mit großer Freude in der Kita gearbeitet. „Die Kinder werden uns fehlen“, so die beiden, denen in all den Jahrzehnten stets wichtig war, die Kinder in ihrer Entwicklung zu fördern und dass sich die Kleinen angenommen und sicher geführt fühlten. Heidi Amon