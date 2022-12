„ Abenteuer Afrika, Teil 2 (Nairobi bis Kapstadt)“: Den zweiten Teil ihres Reiseberichts in Form einer Multivision zeigen Heinz Schwarz und Waltraud Mose-Schwarz am Freitag, 6. Januar, um 20 Uhr im „Jungen Theater“ in der Kasernstraße 9.

Afrika von Nord nach Süd in 253 Tagen und über 34.000 Kilometer unterwegs − diesen Traum haben sich die Forchheimer Heinz Schwarz und Ehefrau Waltraud 2016 und 2017 verwirklicht. Sie haben laut einer Pressemitteilung den „Schwarzen Kontinent“ auf dem Landweg mit dem eigenen Fahrzeug durchreist.

Der erste Teil ihres Reiseberichtes hat viele Zuschauer beeindruckt. Den zweiten Teil der Reise startete das reiseerfahrene Ehepaar am 1. Juni 2017 nach der Regenzeit in Nairobi.

Stationen waren Uganda und das landschaftlich wunderschöne Ruanda und Tansania.

Über Malawi und Sambia erreichten die Forchheimer die Victoriafälle in Simbabwe. Nach Abenteuern in Botswana und Namibia erreichen sie im September 2017 ihr Ziel, das Kap der guten Hoffnung.

Dieser zweite Teil des Reiseberichtes ist geprägt von vielen faszinierenden Begegnungen mit wilden Tieren. Aber auch die weiten Landschaften und die Menschen Afrikas hinterließen unvergessliche Eindrücke.

Karten gibt es bei allen an das Reservix-Ticketsystem angeschlossenen Vorverkaufsstellen sowie jederzeit im Internet unter jtf.de. red