Ein buntes Abendprogramm ist vom 26. Dezember bis 8. Januar auf Burg Rabenstein in der Fränkischen Schweiz geboten. Die über 800 Jahre alte Burg im Ahorntal und die Sophienhöhle sind auch im Winter ein Ausflugsziel. Am späten Nachmittag des zweiten Weihnachtstages wird mit Glühwein und viertelstündiger Fackelwanderung vom Burgtor zur Sophienhöhle in das Programm zwischen den Jahren gestartet. Die Besucher erleben die Sophienhöhle faszinierend ausgeleuchtet und erfüllt von Musik. Unterhaltung ist bei „Dinner meets Magic“ am 27. Dezember und beim Gruseldinner „ Dracula “ am 5. und 6. Januar angesagt. Am 4. Januar gibt es eine Feuershow vor der Burg. Das Neujahrskonzert „Harp & Harp“ mit Lilo Kraus an der Harfe und Chris Schmitt an der Bluesharp findet am 8. Januar statt. Höhepunkt ist an Silvester ein Barockfeuerwerk im Vorhof der Burg. Weitere Informationen unter Telefon 09202/9700440 oder unter burg-rabenstein.de. Foto: Sabine Deß