Kurz vor Weihnachten erleben einige soziale Einrichtungen eine vorgezogene Bescherung. Aus den Erlösen der Stiftergemeinschaft der Sparkasse Forchheim werden 7000 Euro für bedürftige Menschen, spielende Kinder, integrationswillige Geflüchtete und die einzige Lebensmittel-Tafel im Landkreis verschenkt.

Im ehemaligen städtischen Waisenhaus richtete die Arbeiterwohlfahrt (Awo) Forchheim das dringend benötigte „Kinderhaus Sausewind“ ein. Für ihre beiden Gruppen mit bis zu 36 Kindern will die neue Leiterin Lena Molinnus eine „Bewegungs-Baustelle“ einrichten.

Nach 22 Jahren ist der Ökumenische Sozialladen Forchheim etwas in die Jahre gekommen. Es wird Zeit, dass die eine oder andere Modernisierung in Angriff genommen wird, zumal sich täglich lange Warteschlangen bilden. „Wir sind als faktisch einzige Tafel im Landkreis Forchheim völlig überlaufen“, sagt Caritas-Geschäftsführer Peter Ehmann, das nage auch an der Bausubstanz. So will er nun die Eingangstüre erneuern und verbreitern lassen. Es braucht außerdem andere Regale und ein Kühlgerät.

In der Stiftergemeinschaft sind 34 kleinere Stiftungen vereint, die insgesamt vier Millionen Euro Vermögen aufweisen, wobei jedes Jahr zwei neue Stiftungen hinzukommen. „Insgesamt konnten in diesem Jahr 82.000 Euro Erlöse erzielt werden“, berichtet Oskar Heberlein. Viele Stiftungen wirkten lieber im Hintergrund, wie der Stiftungsbeauftragte der Sparkasse Forchheim erläuterte. Daher würden nur 7000 Euro davon öffentlich übergeben.

Von der überwältigenden Spendenbereitschaft wurde Thilo Schmitt von der Diakonie Bamberg-Forchheim völlig überrascht. Die Benefizaktion „Weihnachten für alle“ hat bislang mehr als 30.000 Euro eingesammelt. 488 Kindern und deren Familien wird damit ein kleines Weihnachtsgeschenk ermöglicht. Zudem wird es durch die Spende der Anton-Landgraf-Stiftung eine Unterstützung für 110 Rentner geben.

Die Mehrgenerationen-Tagesstätte „Am Walberla“ im ehemaligen Baugeschäft Knörlein in der Nähe des Bahnhofes Kirchehrenbach bietet Jung und Alt Räume an. Hierhin können alle kommen, die in Kirchehrenbach, Weilersbach oder Leutenbach etwas unternehmen wollen. Quartiersmanagerin Anneliese Iser von der Caritas Forchheim berichtet: „Im Landkreis ist das ein einzigartiges Angebot, das auch sehr gut angelaufen ist.“ Ansprechpartner vor Ort ist Richard Hohnerlein aus Kirchehrenbach. Das Geld soll für Beschäftigungsmateralien verwendet werden.

Drei Jahre lang lief das Integrationsprojekt „Get together“ mit Hilfe der „Aktion Mensch“. Nun muss Stephanie Kaufmann von der Awo Forchheim für ein weiteres Jahr neue Kooperationspartner wie das Bildungsbüro des Landkreises suchen. „Wir geben 15 bis 20 Geflüchteten Hilfe zur Selbsthilfe.“ Die jungen Männer bräuchten Unterstützung bei Bewerbungen oder Behördengängen, jemanden, der ihnen mit Nachhilfe unter die Arme greift, aber auch jemanden zum Reden bei Liebeskummer. „Das Ziel ist, dass sie über kurz oder lang selbst im Alltag zurechtkommen.“

Mit der Idee der Stiftergemeinschaft ist es laut Pressemitteilung der Sparkasse dem Kuratoriumsvorsitzenden und Vorstandsvorsitzenden der Sparkasse Forchheim , Ewald Maier, gelungen, seit nunmehr 16 Jahren soziale Einrichtungen in der Region mit Hunderttausenden Euro zu unterstützen zum Wohle der Menschen im Landkreis. red