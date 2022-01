Rund 70 000 Euro hat die Diakonie Bamberg-Forchheim in Luftfilter für die Kindertagesstätten in ihrer Trägerschaft investiert. Mit dem neuen Jahr sind dann 31 dieser Geräte – mobil auf Rollen – in sechs der Diakonie-Kitas im Einsatz, unter anderem in Gräfenberg. Sie unterstützen das „infektionsschutzgerechte Lüften“ und ergänzen die bestehenden Lüftungs- und Hygienekonzepte. „Uns waren drei Aspekte bei der Anschaffung wichtig: Umweltverträglichkeit, eine geringe Lautstärke und möglichst unaufwendige Wartung“, berichtet der zuständige Abteilungsleiter Fred Schäfer. Zudem habe man eine mobile Variante der Geräte gewählt, „so sind die Luftfilter auch im Kita-Alltag flexibel einsetzbar“.

Mittlerweile sind die Luftfilter in den Kitas im Einsatz und haben den Praxistest bestanden: „Wir haben mit den Kindern besprochen, was so ein Luftfilter denn eigentlich ist und wofür wir ihn haben“, erzählt Sabine Schubert, Leiterin der Diakonie-Kita Philippus in Bamberg.

Auch Veronika Schießer, die für die Diakonie das Kinderhaus St. Stephan leitet, freut sich: „Zum einen bemerkt man deutlich die frischere Luft, zum anderen sind sie sehr leise.“ Gelüftet wird trotzdem noch regelmäßig: „Das gehört mittlerweile einfach zur Routine.“ red