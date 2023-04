Johanna Schuster, Zwölftklässlerin am Ehrenbürg-Gymnasium Forchheim , hat bei einem Englisch-Test alle anderen Teilnehmer aus mehreren europäischen Ländern in den Schatten gestellt. Mit 677 von 677 möglichen Punkten war sie die erfolgreichste Teilnehmerin des diesjährigen „Toefl“-Wettbewerbes über alle drei teilnehmenden Länder Deutschland, Österreich und Schweiz hinweg.

Der Toefl (Test of English as a Foreign Language) ist ein seit 1964 bestehender standardisierter Sprachtest, in dem die Kenntnis der englischen Sprache in den Bereichen Hör- und Leseverstehen sowie Ausdruck und Grammatik überprüft wird. Der Test wird von Universitäten im englischsprachigen Raum, insbesondere in den USA, als Zulassungsvoraussetzung anerkannt.

Insgesamt 20 Schülerinnen und Schüler aus der 11. und 12. Jahrgangsstufe des EGF unterzogen sich in diesem Schuljahr dem gut zweistündigen Test und stellten dabei ausnahmslos mit Erfolg ihre Fähigkeiten im Englischen unter Beweis. Im Vergleich mit allen Teilnehmern ihrer jeweiligen Altersstufe aus dem deutschsprachigen Raum erzielten sie hervorragende Leistungen. Neun Oberstufenschüler und -schülerinnen stellten sogar ein Sprachniveau unter Beweis, das deutlich über das vom bayerischen Lehrplan geforderte hinausgeht.

Nach der zentralen Auswertung der Ergebnisse durch das Testinstitut händigte Schulleiter Karlheinz Schoofs allen Teilnehmern ihre Zertifikate über die erfolgreiche Ablegung des Tests aus. Neben Schoofs freuten sich die beiden betreuenden Lehrkräfte Anja Jungwirth und Bernd Pillipp über das sehr erfreuliche Abschneiden der EGF-Schülerinnen und Schüler . red