Eine 58-jährige Frau hat am Montagmorgen über 100 Glückslose im Wert von über 300 Euro aus einem Lebensmittelmarkt am Kirchenplatz in Ebermannstadt gestohlen. Anhand der Kameraaufzeichnungen wurde die Frau erkannt. Als sie am Dienstag den Laden erneut aufsuchte, wurde sie festgehalten. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung, welche von der Staatsanwaltschaft angeordnet wurde, fand die Polizei noch einen Teil der Lose. Die 58-Jährige erwartet nun eine Anzeige wegen Ladendiebstahl .

Zusammenstoß

am Litzenberg

Ein 34-jähriger Mann befuhr am Mittwoch um 15.45 Uhr mit seinem Pkw Fiat die Kreisstraße von Kirchehrenbach nach Wiesenthau. An der Einmündung zum Litzenberg übersah er dabei einen von links kommenden und vorfahrtsberechtigten Pkw Ford einer 57-jährigen Frau . Durch den Zusammenstoß erlitt die Dame leichte Verletzungen und an den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 8500 Euro . Da die beiden Autos nicht mehr fahrbereit waren, mussten sie abgeschleppt werden. Die Verletzte kam in ein Krankenhaus.

Auto beim Wenden gestreift

In der Klosterstraße streifte am Mittwoch um 15 Uhr ein 66-jähriger Mercedes-Fahrer beim Wendevorgang den Pkw-Seat einer 20-jährigen Frau . Am Mercedes entstand hierbei 4000 Euro und am Seat 2000 Euro Sachschaden.

Kleintransporter touchiert Porsche

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Mittwochabend auf der Staatsstraße von Dachstadt in Richtung Walkersbrunn. Ein Porschefahrer wurde am Ortsausgang von einem Kleintransporter überholt. Dieser kam beim Überholvorgang zu nah und touchierte den Porsche leicht an der Seite. Es entstand Blechschaden in Höhe von 5000 Euro . Die beiden Beteiligten blieben unverletzt. Den Fahrer des Kleintransporters erwartet ein Bußgeldverfahren. pol