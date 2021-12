Die gesellige Forchheimer Gruppe „Bierpatscher“ hat in Kooperation mit der Gärtnerei Klaus einen Christbaumverkauf mit Glühwein- und Bierausschank aus dem Bierpatscher-Mobil veranstaltet. Unter dem Motto „Hol dein Baaam und trink für an guten Zweck“ konnten sie an dieser Veranstaltung eine Spende in Höhe von 500 Euro für die Sternstunden-Aktion des Bayerischen Rundfunks einsammeln. Die Veranstaltung bei den Besuchern super an und soll im nächsten Jahr noch größer aufgezogen werden. red