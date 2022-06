Stefan Roske von der Fahrschule „ Fun “ hat sich persönlich um eine Spendenaktion für die Ukraine gekümmert und über einen Bekannten eine Initiative gefunden, die direkt in die Ukraine fährt. Er fuhr nach Burgthann (Landkreis Nürnberger Land) und übergab dort 50 Verbandskästen im Wert von circa 300 Euro.

Die Initiative wird geleitet von Liya Andribava und Melanie Knorn, die Mitarbeiter der Rummelsberger Dienste für junge Menschen sind. Sie sammeln Hilfsgüter, die sie in die Ukraine schicken. Seit Beginn des Krieges schicken sie verstärkt Hilfsgüter über einen Freund direkt in die Ukraine.

Liya hat über ihre Familie in der Ukraine einen Freund ausfindig machen können, der früher selbstständiger Unternehmer war und einen eigenen Lastwagen besitzt. Fahrer Igor fährt die Hilfsgüter mit dem Lastwagen (Ladekapazität 21 Tonnen) kostenlos in die Ukraine. Nur der Sprit und die Mautgebühren werden übernommen.

Der Lkw war erstmals Ende März aus Burgthann in Richtung Ukraine aufgebrochen. Er steuerte Städte, Kliniken, Notunterkünfte und Tierheime so bedarfsgerecht wie möglich an. Liya ist es außerdem gelungen, den Lastwagen als offiziellen Hilfstransport anzumelden, so erhält er ab der ukrainischen Grenze Geleitschutz. red