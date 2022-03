Als er am Freitagnachmittag auf der A 73 in Forchheim Richtung Norden zum Überholen vorausfahrender Fahrzeuge auf den linken Fahrstreifen wechselte, hat der 43-jährige Fahrer eines BMW einen mit höherer Geschwindigkeit herannahenden VW eines 36-Jährigen übersehen, so dass es zum Verkehrsunfall kam. Der VW-Fahrer geriet aufgrund einer Vollbremsung mit seinem Auto ins Schleudern und prallte zunächst in die Außenschutzplanke. Nach einem weiteren Aufprall in die Mittelschutzplanke und letztlich noch einmal in die Außenschutzplanke kam der völlig zerstörte VW am Seitenstreifen zum Stehen. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt zunächst ungebremst fort, meldete sich jedoch kurze Zeit später bei der Autobahnpolizei . Der Sachschaden summiert sich auf rund 50 000 Euro.