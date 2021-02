Unter Drogeneinfluss am Steuer war am Sonntagnachmittag ein Autofahrer aus dem Landkreis Forchheim auf der A 3 unterwegs. Der 46-Jährige wurde um 17 Uhr an der Autobahnanschlussstelle Höchstadt-Ost von der Verkehrspolizei Erlangen kontrolliert. Nachdem drogentypische Auffälligkeiten zu erkennen waren, wurde ein Vortest durchgeführt. Dieser war positiv auf die Einnahme von Marihuana . Von dieser Droge wurde auch noch eine geringe Menge im Fahrzeug gefunden und sichergestellt. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und die Weiterfahrt unterbunden.