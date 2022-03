Am Mittwochmittag hat eine 44-jährige Ladendiebin in Forchheim Lebensmittel in einem Gesamtwert von über 20 Euro in ihre Umhängetasche gesteckt. Als sie an der Kasse nur einige Waren aus ihrem Einkaufswagen bezahlte, wurde sie vom aufmerksamen Personal des Supermarktes in der Bayreuther Straße angesprochen. Während der Aufnahme des Vorfalls durch Beamte der Polizeiinspektion Forchheim wurde weiteres Diebesgut im Wert von etwa 30 Euro in ihrem Auto entdeckt.