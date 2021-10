Zum ersten Mal beteiligte sich die Marktbücherei St. Martin Eggolsheim am bayernweiten Sommerferien-Leseclub. Insgesamt 42 Teilnehmer im Alter von sieben bis 15 Jahren nahmen das Motto „Lesen, was geht“ an und liehen die 228 extra für die Aktion angeschafften neuen Medien insgesamt 559-mal aus.

Besonders erfreulich war aus Sicht der Verantwortlichen, dass auch 232 Buchbewertungen abgegeben wurden. Darüber hinaus fand es das ehrenamtliche Team richtig toll, dass ein Drittel der Teilnehmer männlich war – von wegen Jungs lesen nicht!

Besonders beliebt waren dabei die Serien „Die drei ??? – Kids“ und „Die Schule der magischen Tiere “ sowie das Buch „Ein Sommer in Sommerby“.

Bei schönstem Herbstwetter konnten nun vor der Bücherei die Abschlussveranstaltung stattfinden und die Teilnehmer ihre Urkunden und Preise entgegennehmen. Getrennt nach zwei Altersgruppen wurden zunächst die fleißigsten Leserinnen und Leser mit Gutscheinen für den Kletterwald Pottenstein und den Freizeitpark Schloss Thurn ausgezeichnet.

Leer ausgehen sollte keiner, daher durften sich alle anderen Teilnehmer eine Belohnung an den bereitstehenden Geschenketischen aussuchen. Zum Schluss kam noch die Glücksfee in Person von Jugendpflegerin Teresa Borek zum Einsatz und es wurden 13 Gutscheine von örtlichen Vereinen verlost. Die Gewinner können nun in Schnupperstunden Bogenschießen , Blasrohrschießen, Lichtpunktgewehrschießen, Karate , Schach oder Zumba ausprobieren. red