Flüchtlinge benötigen Hilfe: Das Handout vom UN-Nothilfebüro (OCHA) zeigt Mädchen, die in einem Raum lernen. Die Organisation kinderfreundlicher Räume für Binnenflüchtlinge, in dem Bildungs- und Spielaktivitäten kombiniert werden können, sind eine Maßnahme der UN-Organisation. Die UN-Hilfe für Afghanistan und Nachbarländer mit afghanischen Flüchtlingen kostet in diesem Jahr mindestens 4,5 Milliarden Euro. Foto: Sayed Habib Bidel/UN-Nothilfebüro/dpa