An der Kreuzung Hafenstraße und Äußere Nürnberger Straße in Forchheim hat am Donnerstag um 19 Uhr ein 58-jähriger Mann beim Abbiegen das Vorfahrtszeichen missachtet, so dass er in der Kreuzung mit dem Audi eines 23-jährigen Mannes zusammenstieß. Insgesamt entstand bei dem Verkehrsunfall circa 4000 Euro Sachschaden.