Das Jahresschlusskonzert der Basilika-Konzertreihe für drei Trompeten und Orgel in der mit rund 400 Besuchern voll besetzten und weihnachtlich glanzvoll geschmückten Neumann-Basilika zur Heiligsten Dreifaltigkeit war ein grandioser und klangvoller Konzerthöhepunkt.

„Trompetengala Heroldsberg“ nennen sich die drei Ausnahmetrompeter Christian Bauer und David und Cornelius Liebster, die die verschiedensten Trompeten, von der Barocktrompete bis zum Flügelhorn in perfekter Vollendung beherrschen.

Der Ausnahmeorganist Georg Schäffner unterstützte das Trompetentrio bei einigen Werken von Carl Philipp Emanuel Bach (1714 – 1788) oder Antonio Diabelli (1771 – 1858) nicht nur an der größten Kirchenorgel der Fränkischen Schweiz, sondern auch an der Pauke. Christian Bauer, von Beruf Bauingenieur, leitet den Posaunenchor in Nürnberg-Buchenbühl und seinen Heimatposaunenchor in Heroldsberg und ist außerdem erster Trompeter mehrerer Posaunenchöre wie dem Ensemble Hundshaupten. David und Cornelius Liebster haben beide Musik studiert und spielen in verschiedensten Ensembles mit.

Immer wieder brandete Applaus zwischen den Musikstücken von Telemann , Bach, Vivaldi oder Britten auf und am Ende ernteten die vier Musiker stehende Ovationen nach dem Lied „Nun danket alle Gott“ von Sigfrid Karg-Elert (1877 – 1933). Der Erlös des Jahresschlusskonzerts kommt dem Förderverein „Freunde der Basilika“ für soziale Projekte zugute.

Foto: Thomas Weichert