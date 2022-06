Über 400 Besucher auf dem Roppelts-Bierkeller in Stiebarlimbach waren begeistert von der Klangfülle des etwa 40-köpfigen Ensembles des Spielmannszuges Jahn Forchheim. Dirigent Josef Maderer hatte im mehrstündigen Programm ein Potpourri von der Polka, dem Walzer und den traditionellen Spielmannszug-Märschen bis hin zu Schlager, Pop- und Rockmusik aufgeboten.

Der Spielmannszug dankte auf diese Weise der Wirtsfamilie Roppelt, die ihre Wiese und die sanitären Anlagen des Bierkellers für das große Pfingstzeltlager des Vereins zur Verfügung stellt. Die Kellergäste freut es alle Jahre, vor allem nach zwei Jahren Zwangspause.

Mittlerweile spielten die Musiker zum 39. Mal ihr Dankkonzert. Der Vorsitzende Dominik Trautner begleitete das Konzert am Schlagzeug und berichtete von einem gelungenen Zeltlager. In diesem Jahr waren die beiden Jugendvertreterinnen Luisa Zametzer und Celina Schuberth hauptverantwortlich. Aber auch für die Kleinsten aus der musikalischen Früherziehung, die noch nicht mitzelten konnten, wurden ein eigenes Tagesprogramm erstellt. „Nachwuchsarbeit ist besonders wichtig, schließlich sollen die in ein paar Jahren beim Kellerkonzert mitspielen“, sagte Vorsitzender Trautner zufrieden. erl