Vorstand Rainer Lang gratulierte der Kundenberaterin Cornelia Heid zu ihrer 40-jährigen Tätigkeit bei den Vereinigten Raiffeisenbanken Gräfenberg-Forchheim-Eschenau-Heroldsberg und überreichte als Zeichen der Wertschätzung Ehrenurkunden der Industrie- und Handelskammer (IHK) und des Genossenschaftsverbandes sowie einen Blumenstrauß.

Cornelia Heid kam am 1. Juli 1981 als ausgebildete Bankkauffrau zur damaligen Raiffeisenbank Gräfenberg-Forchheim und war zunächst im Rechnungswesen eingesetzt. Zwei Jahre später wechselte sie in die Kundenberatung in der Geschäftsstelle Gräfenberg. Seit April 2018 ist sie in der Geschäftsstelle Igensdorf tätig. red