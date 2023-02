Bei der „4-Kings-Party“ Nummer 16 im September auf dem Rappen- und dem Schaufelkeller im Forchheims Kellerwald gab es wie in den letzten Jahren Unterstützermarken, die in den Werkstätten der Lebenshilfe gefertigt worden waren. Der Verkaufserlös war für die Werkstätten der Lebenshilfe bestimmt. 1800 Euro kamen aus dem Verkauf der Marken zusammen, wobei eine Marke für vier Euro zu haben war.

So konnten sich die Verantwortlichen der Werkstätten nun über eine saftige Spende freuen. Peter Pfann, Geschäftsführer der Werkstätten , und Thomas Link, Gruppenleiter, dankten im Namen der behinderten Beschäftigten herzlich. „Die Stimmung auf der ,4-Kings-Party’ war einmalig, die Musik wie immer grandios“, erinnert sich Matthias Zipfel, Organisator der Party, und Sebastian Kist ergänzt: „Mit dem Wetter hatten wir unglaubliches Glück, vor der Party hat es geregnet und danach hat es mit dem Regen gleich wieder angefangen.“

Dem Wetterrisiko will das Trio – neben Zipfel und Kist gehört Tobias Kaufmann dem Organisationsteam an – zukünftig aus dem Weg gehen: Die nächste „4-Kings-Party“ soll etwas früher stattfinden, bereits am 20. Mai auf der Winterbauer-Bühne. Beteiligt sind der Rappen-, der Schaufel- und der Winterbauerkeller.

Das Konzept, Party und Musik mit der Hilfe für benachteiligte Menschen zu verbinden, treffe allseits auf positive Resonanz, sagte Matthias Zipfel bei der Scheckübergabe. red