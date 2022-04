Im Rahmen einer Halbtagesschulung des Liturgie-Referates im Erzbistum Bamberg konnten sich 37 Personen für den Dienst als Kommunionhelferinnen und Kommunionhelfer qualifizieren.

Im Einvernehmen mit den zuständigen Seelsorgern dürfen sie nun den Gläubigen die heilige Kommunion reichen. Dekan Martin Emge, der Referent dieses Seminars, überreichte den erfolgreichen Absolventen im anschließenden Abendgottesdienst in Verklärung Christi in Forchheim feierlich die bischöflichen Beauftragungsurkunden. Weitere Interessenten können sich für den nächsten Kurs in der Abteilung Liturgie per E-Mail anmelden: liturgie@erzbistum-bamberg.de. red