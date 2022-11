Bereits im Juli des letzten Schuljahres liefen die Kinder der Grundschule Egloffstein für einen guten Zweck, nämlich für Kinder in Afrika. Mit großer Freude konnte die Schulfamilie nun einen Scheck an Janina Möck übergeben, die in Uganda selbst vor Ort ein Kinderwaisenhaus aufgebaut hat und betreut.

Kinder erhalten dort die Möglichkeit, in gesicherten Verhältnissen aufzuwachsen und auch regelmäßig eine Schule zu besuchen. Möck, die für die Organisation „We care for them“ Spenden sammelt, gab den Schulkindern aus Egloffstein mit einer authentischen Berichterstattung einen Einblick in das Leben der Waisenkinder. Interessierte können auf der Internetseite wecareforthem.de Genaueres erfahren.

Die Grundschüler waren sehr stolz über die erlaufene Summe von 3144 Euro. Sie dankten den Spendern.

red