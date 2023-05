Den Kindergarten Sankt Marien gibt es seit 30 Jahren. Am Samstag , einen Tag vor Muttertag , hatten die Verantwortlichen alle Kinder, Familien und zahlreiche Ehrengäste zum Gottesdienst auf die grüne Wiese eingeladen. Details gehen aus einer Pressemitteilung des Kindergartens hervor: Pfarrer Florian Stark feierte den Gottesdienst, den die Kinder mit einem fröhlichen Farbentanz und Gebeten mit gestalteten. Der ehemalige Pfarrer Werner Wolf freute sich, dass in den dreißig Jahren, die er die meiste Zeit begleitet hatte, sich so ein wundervoller Kindergarten entwickelt hat.

Unter der Leitung von Alexandra Kraft und Sandra Schmitt mit ihren Kolleginnen, wuchs der Kindergarten zu einer Kindertagesstätte heran. Während in den Anfangsjahren, drei Kindergartengruppen vorhanden waren, sind kürzlich noch zwei Krippengruppen hinzu gekommen.

Silke Launert ließ es sich nicht nehmen, die Einrichtung am Festtag zu besuchen. Die Bundestagsabgeordnete war sichtlich gerührt, als sie den Kindern bei ihren Darbietungen zusah. „Hier werden wunderbare Werte vermittelt. Die Kinder können in einem glücklichen Umfeld aufwachsen“, so ihre Worte.

Bilder in der Aula

Mit einem Muttertag- und Vatertagslied überraschten die Kinder ihre Familien. In den Tagen zuvor, war fleißig gebastelt, gemalt und gebacken worden. In der Aula des Kindergartens fand eine kleine Vernissage statt. Die Kinder hatten Bilder mit Acryl auf die Leinwand gebracht. Das Thema ihrer Gemälde: Farben. red