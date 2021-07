Pandemiebedingt im kleinen Kreis wurde das 30-jährige Bestehen der Partnerschaft des Landkreises Forchheim und des Berliner Bezirks Charlottenburg-Wilmersdorf gefeiert. Zur Erinnerung wurden in Berlin und Forchheim Bäume gepflanzt.

Landrat Hermann Ulm und seine Stellvertreterin Rosi Kraus pflanzten während eines Kurzbesuches in Berlin gemeinsam mit Bezirksbürgermeister Reinhard Naumann einen „Partnerschaftsbaum“ am Betty-Hirsch-Platz. „Wie ein Baum eine gewisse Pflege braucht, braucht auch eine Partnerschaft eine ständige Pflege, um zu wachsen und zu gedeihen“, sagte Landrat Ulm zu der gegenseitigen Baumpflanzaktion. Der Besuch wurde daher auch genutzt, um sich über eine weitere Intensivierung der Partnerschaft auszutauschen.

Ein besonderer Programmpunkt in Berlin war neben dem Eintrag in das Goldene Buch des Bezirks die Niederlegung eines Gesteckes zum Gedenken an die Opfer des Anschlages am Breitscheidplatz im Dezember 2016 an der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche .

Der „Partnerschaftsbaum“ im Landkreis Forchheim wurde beim Gegenbesuch der Berliner Delegation vor dem Neubau des Landratsamtes gepflanzt. Auf besonderen Wunsch von Bezirksbürgermeister Naumann stand hier die Besichtigung der Synagoge Ermreuth auf dem Programm. Nach einer Wanderung durch die Unterwelt der Binghöhle genoss die Delegation auf einem Direktvermarkterhof in Ortspitz fränkische Spezialitäten.

Die Partnerschaft des Landkreises Forchheim und des Berliner Bezirks Charlottenburg-Wilmersdorf wurde bereits im Jahr 1974 vereinbart. Die feierliche Unterzeichnung der Partnerschaftsurkunden erfolgte im Rahmen von Festsitzungen am 23. August 1991 in Wilmersdorf und am 24. April 1992 in Forchheim . Der Berliner Bezirk heißt seit dem 1. Januar 2001 Charlottenburg-Wilmersdorf und hat aktuell rund 340 000 Einwohner. Reinhard Naumann ist seit dem Jahr 2011 der Bezirksbürgermeister . red