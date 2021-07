Am frühen Samstagabend sind Beamte der Polizeiinspektion Ebermannstadt zu einer tätlichen familiären Auseinandersetzung nach Streitberg gerufen worden. Ein 30-jähriger Mann schlug hierbei seine Angehörigen und verließ anschließend das elterliche Anwesen. Beim Eintreffen der Polizei beleidigte und bedrohte der Mann umgehend die Beamten und verweigerte jegliches Mitwirken. Aus diesem Grund wurde er unter Anwendung unmittelbaren Zwangs gefesselt und in Gewahrsam genommen. Während der polizeilichen Maßnahmen bespuckte der Mann die Beamten und attackierte sie körperlich. Ein Beamter wurde hierbei leicht verletzt, war aber weiterhin dienstfähig. Im weiteren Verlauf wurde bei dem Tatverdächtigen eine Blutentnahme angeordnet. Er wurde anschließend in eine psychiatrische Einrichtung gebracht. Das gesamte Einsatzgeschehen wurde mittels einer dienstlichen Körper-Kamera aufgezeichnet und dokumentiert, was im eingeleiteten Strafverfahren Verwendung finden wird.