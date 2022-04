In den frühen Morgenstunden am Samstag hat eine Streife der Polizeiinspektion Forchheim eine ereignisunabhängige Verkehrskontrolle bei einem 39-jährigen Autofahrer in Gosberg durchgeführt. Da vom Fahrzeugführer Alkoholgeruch ausging, wurde ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,10 Promille. Aufgrund des Verdachts der Straftat Trunkenheit im Verkehr wurde beim Fahrer eine Blutentnahme durchgeführt. Neben dem Entzug der Fahrerlaubnis hat der Fahrzeugführer eine empfindliche Geldstrafe zu erwarten. pol