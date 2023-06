Bei den Nachfeiern der Erlanger Bergkirchweih in der Innenstadt ist ein junger Mann aus dem Landkreis Forchheim verletzt worden. Auch nach dringendem Anraten der Ärzte wollte der 21-Jährige seine diagnostizierte Kopfverletzung nicht behandeln lassen. Nachdem auch gutes Zureden und die Verständigung seiner Mutter nicht halfen, wurde der mit 2,04 Promille alkoholisierte Mann am Freitagabend zwangsweise in einer Klinik untergebracht.

Im Rahmen der Nachfeiern nahm die Polizei am Freitag insgesamt fünf Körperverletzungsdelikte auf. Hierbei wurden die handelnden Personen lediglich leicht verletzt. Sowohl die Täter als auch die Geschädigten waren zum Teil erheblich alkoholisiert. Die festgestellten Atemalkoholwerte lagen zwischen 0,48 und 2,06 Promille.

Ohrfeigen und Faustschläge

In der Quintessenz entwickelten sich diese körperlichen Auseinandersetzungen jeweils aus verbalen Streitigkeiten, die dann schlussendlich mit Ohrfeigen und Faustschlägen ausgetragen wurden. In drei Fällen sind die Täter bekannt, gegen sie werden Strafverfahren eingeleitet.

Zum Bergende hatte es die Festbesucher wieder in Massen Richtung Innenstadt gezogen, wie die Polizei Erlangen-Stadt berichtet. Der Abstrom begann gegen 22.30 und endete erst kurz vor 1 Uhr.

Am Martin-Luther-Platz hielten sich vorübergehend bis gegen 2 Uhr in der Spitze wieder bis zu 1000 Menschen auf. Aufgrund der noch kühlen Temperaturen verweilten die Nachtschwärmer jedoch nicht allzu lange und suchten ebenso wie am Samstag in den umliegenden Clubs und Gaststätten nach einem Platz.

Sprung von Brücke verhindert

Für einen größeren Polizeieinsatz in Erlangen sorgte am Samstag ein 31-jähriger Mann , der sich von einer Brücke in der Baiersdorfer Straße auf die Bahngleise stürzen wollte. Passanten zogen den alkoholisierten Mann noch rechtzeitig vom Brückengeländer. Schließlich wurde der 31-Jährige zur Behandlung in eine Fachklinik eingeliefert. pol