Nachdem am Sonntag in den frühen Morgenstunden ein aufmerksamer Zeuge auf der A 73 eine Schlangenlinienfahrt eines 21-jährigen Audi-Fahrers mitgeteilt hatte, haben Beamte der Polizeiinspektion Forchheim den jungen Mann in der Büg kontrolliert. Bei einem freiwillig durchgeführten Atemalkoholtest ergab sich ein Wert von 1,02 Promille. Der Führerschein und die Fahrzeugschlüssel wurden nach der Blutentnahme im Klinikum Forchheim sichergestellt.