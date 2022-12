Mit einem großen Spendenscheck kamen die Frauen von Soroptimist Forchheim-Kaiserpfalz zum Mittagstisch der Christuskirche in Forchheim . Jeder Platz am Tisch war besetzt, man konnte sehen, dass sich jeder ein wenig fein gemacht hatte für das gemeinsame Essen vor Ort. So kommen zweimal wöchentlich die unterschiedlichsten Menschen zueinander, um Gesellschaft zu genießen, gemeinsam zu essen und Zeit zu verbringen.

Dabei bedient ein Team die Gäste an den geschmackvoll gedeckten Tischen. Der Mittagstisch im Bürgerzentrum ist etabliert und für viele Menschen ein wichtiges Datum, um herauszukommen und um ein Essen kredenzt zu bekommen, das auch der Geldbeutel hergibt.

Knut Cramer, der Pfarrer der Gemeinde der Christuskirche, hatte jüngst entgegen allem Trend dafür gesorgt, dass die Menschen statt vier Euro nun nur noch zwei Euro für das Drei-Gänge-Menü zahlen müssen. Die Frauen des Soroptimistinnen-Clubs Forchheim-Kaiserpfalz befanden in ihrer Sitzung, dass es wichtig sei, ebensolche Projekte zu unterstützen, und brachten daher einen Scheck in Höhe von 2000 Euro vorbei.

Damit kann das Defizit ein wenig ausgeglichen werden, das durch die Preissenkung des Menüs entsteht, während die Kosten immer mehr steigen. „Das Geld kommt gut an und genau dort, wo es vor Ort, hier bei uns, dringend gebraucht wird“, sagte Susanne Heydenreich vom SI-Club. Birgit Rosbigalle, Präsidentin des Clubs, freute sich auch darüber, dass der Mittagstisch stattfindet. Den Scheck nahm Pfarrer Knut Cramer mit dem Team sehr gern entgegen, damit das Essen auch weiterhin vor allem für die, die sich ein Ausgehen sonst nicht leisten können, möglich wird. red