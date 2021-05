Leicht verletzt worden ist am Sonntagabend eine Autofahrerin , die beim Linksabbiegen von der B 470 nach Pretzfeld ein Auto übersehen hat. Die 43-jährige Fahrerin eines Peugeot war von Ebermannstadt in Richtung Forchheim unterwegs. An der Abzweigung Pretzfeld bog sie nach links ab. Dabei übersah die Frau einen aus Forchheim herannahenden VW Golf. Die beiden Autos stießen frontal zusammen und waren nicht mehr fahrbereit. Die Unfallverursacherin wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus Forchheim gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Gesamtschaden in Höhe von 20 000 Euro.