Rund 2000 Besucher wollten am Tag des offenen Denkmals einen Blick in den Schlosspark Unterleinleiter werfen. Schließlich ist das sehenswerte Areal rund um das Schloss Unterleinleiter in Privathand und nicht zugänglich.

Nebenan, im evanglischen Gemeindehaus, nutzten mehrere Hundert Gäste nach der Besichtigung beim „Kirchenkaffee“ das reiche Angebot aus fast 40 selbst gebackenen Kuchen und Torten. Alle entstammten fleißigen Händen in Unterleinleiter und Dürrbrunn. Hinzu kamen 150 Küchla, die Christa Hösch aus Oberfellendorf, sonst Mesnerin in Streitberg, gebacken hatte. „Bereits nach dreieinhalb Stunden waren wir ausverkauft. So viele Leute waren da“, freut sich Helmut Schwengber, einer der 15 ehrenamtlichen Helfer. Der Erlös der guten Tat von 1900 Euro kommt nun einerseits der evangelischen Kirchengemeinde zugute. Den Löwenanteil von 1000 Euro erhält allerdings der Wünschewagen des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB). „Einem Bewohner des ,Sonnenhauses’, einem Wohnheim für behinderte Menschen am Störnhofer Berg, wurde mit dem Wünschewagen auch schon ein Lebenstraum erfüllt“, berichtet Schweingber.

Im Laufe der vergangenen 18 Jahre durften sich unter anderem Hochwasseropfer in Baiersdorf, krebskranke Kinder in Erlangen oder syrische Geflüchtete in Ebermannstadt freuen. Helmut Schwengber bilanziert: „Insgesamt haben wir schon mehr als 30.000 Euro gespendet.“ ug