Am Montagmittag hat ein 17-jähriger Zweiradfahrer auf der Staatsstraße 2236 bei Kunreuth aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Leichtkraftrad verloren und ist gestürzt. Hierbei schlitterte er über den Asphalt und das Fahrzeug prallte gegen die rechte Schutzplanke der Straße. Der junge Mann wurde mit Schürfwunden an Beinen und Rücken vom Rettungsdienst in ein nahe gelegenes Klinikum gebracht. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 2000 Euro.