15 Jahre Chor „Impuls“ – unter dem Motto „ Gospel & Praise“ stand das Jubiläumskonzert des Chores , das in der Kirche St. Peter und Paul in Langensendelbach stattfand. Die Kirche war bis auf den letzten Platz gefüllt. Der Erlös des Konzerts in Höhe von 1160 Euro ging an die beiden Kindergärten in Langensendelbach und Bräuningshof.

Mit mitreißenden Gospels , Spirituals und neuem geistlichen Lied begeisterten die rund 30 Sängerinnen und Sänger unter der Leitung ihres Dirigenten Gerhard Fischer, begleitet am Keyboard von Hans Dietz und der Band „Impuls“ das Publikum. Die Gruppe „Trommelwirbel“ riss die Zuhörer mit zwei afrikanischen Tänzen förmlich mit.

Seit Oktober 2007 ist der Chor „Impuls“ Teil der evangelischen Gemeinde Baiersdorf, Außengemeinde Langensendelbach . Wöchentlich treffen sich dort die engagierten Sängerinnen und Sänger. Neue Mitsängerinnen und -sänger sind immer willkommen.

Durch die Corona-Zeit, die für viele Chöre das Aus bedeutete, rettete sich der Chor durch viele intensive Zoom-Proben. Sogar der sonst jährlich stattfindende Workshop wurde erfolgreich online durchgeführt.

Im Anschluss an das Konzert wurden alle Zuhörerinnen und Zuhörer zu einem kleinen Empfang in das Pfarrheim eingeladen. Für das leibliche Wohl sorgte der Elternbeirat der beiden Kindergärten. Der Abend klang dann dort mit einem Rückblick auf die Chorgeschichte und angeregten Gesprächen aus.

Susanne Jessenberger