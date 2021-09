Die Sonderausstellung „Agnes Schürr, Gefährtin Felix Müllers und Sammlerin seiner Werke“ wird am Sonntag, 5. September, für geladene Gäste eröffnet und ist ab Montag, 6. September, bis Sonntag, den 24. Oktober, unter Berücksichtigung der jeweiligen Corona-Auflagen zu besichtigen.

14 Neuerwerbungen aus dem ursprünglichen Besitz von Agnes Schürr sind Anlass für die Ausstellung im Felix-Müller-Museum in Neunkirchen am Brand . Agnes Schürr (1899 bis 1989) war die Gefährtin Felix Müllers in den 1930er und 1940er Jahren.

Aus der Kriegsgefangenschaft zurück

Der Kontakt zu dieser musisch begabten und kunstsinnigen Frau riss auch später nicht ganz ab, als sich der aus französischer Kriegsgefangenschaft heimkehrende Bildhauer und Maler Felix Müller in Neunkirchen niederließ. Neben Werken aus der Vorkriegs- und frühen Kriegszeit sind deshalb auch farbenfrohe Blumenbilder aus dem Nachlass von Agnes Schürr zu sehen, die aus den 1970er Jahren stammen. Die Öffnungszeiten des Museums in der Zehntscheune sind sonntags von 15 bis 17 Uhr und montags (ausgenommen feiertags) von 10 bis 14 Uhr. Führungen auf Anfrage unter Telefon 09134/908042, 09561/4274359 oder per E-Mail an regina.urban@neunkirchen-am-brand.de. red