Bei einem Fahrradunfall am Montag in Neunkirchen am Brand hat ein 14-Jähriger schwere Verletzungen vor allem am Kopf erlitten. Akute Lebensgefahr bestand laut Polizei Forchheim nicht. Am Abend fuhren zwei 14 und 15 Jahre alte Radfahrer auf dem Radweg in der Erlanger Straße nebeneinander. Aus bislang unbekanntem Grund stießen diese zusammen und kamen zu Sturz. Beide trugen keinen Helm. Dabei zog sich der Jüngere der beiden schwere Verletzungen zu. Nach Eintreffen des Rettungsdienstes entfernte sich der ältere Unfallbeteiligte unerlaubt.