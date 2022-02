Ein Gesamtsachschaden von circa 13 000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagmittag in Forchheim ereignete. Ein 81-Jähriger hatte mit seinem Audi die Boschstraße in Richtung Äußere Nürnberger Straße befahren. Dabei übersah er dann beim Linksabbiegen einen 46-jährigen BMW-Fahrer, so dass es zum Zusammenstoß kam. Verletzt wurde dabei niemand.

Ein weiterer Unfall ereignete sich am Donnerstagabend an der Kreuzung Ohmstraße/Bügstraße. Dabei missachtete ein 38-jähriger VW-Fahrer die Vorfahrt einer von rechts kommenden 51-jährigen VW-Fahrerin. Auch hier gab es glücklicherweise keine Verletzten. Es entstand ein Gesamtsachschaden von circa 2000 Euro . pol