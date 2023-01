Schon im Ankleidezimmer, in dem sich die 14 Gruppen mit insgesamt 56 Sternsingern trafen, war die Freude unter den Anwesenden spürbar, dass man nach zwei Jahren endlich wieder von Haus zu Haus laufen durfte. So zog die große Schar der Sternsinger in Obertrubach unter den festlichen Klängen der Orgel in die sehr gut besuchte St.-Laurentius-Kirche ein, um mit Pater Daniel Bara den Aussendungsgottesdienst mit Segnung der Dreikönigsgaben zu feiern. Pater Daniel freute sich sehr, dass sich nach den zwei Jahren, in denen die Sternsingeraktion nicht wie gewohnt durchgeführt werden konnte, wieder so viele Sternsinger im Alter zwischen neun und 33 Jahren bereiterklärt hatten, für Kinder in Not zu sammeln. Nach seinem Segen sandte er sie in die vielen Ortsteile der Pfarrgemeinde aus.

Nach Aussage der Sternsinger musste sich in so machen Haushalten die eine oder andere Person eine Träne der Rührung aus dem Augenwinkel wischen, da diese schöne Tradition in den letzten zwei Jahren doch sehr vermisst wurde. Im Laufe des Tages konnte die stolze Summe von 12.140 Euro eingesammelt werden, die wieder zu einem Teil der Sternsingeraktion und zum anderen Teil den Franziskusschwestern in Vierzehnheiligen für ihr Waisenhaus in Peru zur Verfügung gestellt wird.

Der Dank des Pfarrgemeinderats St. Laurentius Obertrubach galt allen Spenderinnen und Spendern, allen, die bei der Vorbereitung und der Umsetzung der Aktion mitgewirkt haben, allen, welche die Sternsinger gefahren und begleitet haben, und vor allem den Sternsingern . red