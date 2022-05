An Ostern feierte die katholische Jugend des Dekanats Forchheim ihre Jugendosternacht in St. Anna Forchheim und rief dazu auf, mit der Kollekte die Geflüchteten aus der Ukraine zu unterstützen. Die rund 300 Besucher spendeten insgesamt 1118,50 Euro. Ein Teil des BDKJ-Vorstands ( Bund der Deutschen Katholischen Jugend ) übergab nun die Spende der Caritas in Forchheim . red