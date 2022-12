Wenn Familien im Landkreis Forchheim , die Kleinkinder haben, nicht mehr weiterwissen, dann finden sie Gehör und Unterstützung bei der Pfarrer-Wolfgang-Kuntze-Stiftung für Familien in Not. Dies teilt die Caritas für die Stadt Bamberg und den Landkreis Forchheim mit.

Es sollen Eltern unterstützt werden, wenn die Mutter oder der Vater zur Pflege, Erziehung und Förderung ihres Kindes unter drei Jahren die Berufsausübung einschränken will, es aber aus finanziellen Gründen nicht könnte.

Pfarrer aus Weißenohe

2022 half die Stiftung des Pfarrers aus Weißenohe auch, wenn die Existenz der Familie auf dem Spiel stand und kein Geld mehr für Lebensmittel da war. Auch griff sie Flüchtlingsfamilien unter die Arme, wenn sie Kosten für Ausweisdokumente aufbringen mussten oder im Rahmen ihres Asylverfahrens Reisekosten in Deutschland hatten.

Busticket finanziert

Bei zwei Familien konnte übergangsweise für ein halbes Jahr ein Busticket finanziert werden, damit das Kind in die Kindertagesstätte gebracht werden kann. Nach Auslaufen des Neun-Euro-Tickets stand die Familie ohne Beförderungsmöglichkeit da. In einem anderen Fall konnte die Anschaffung eines Fahrradanhängers der Familie die erforderliche Mobilität bringen.

Für die Auszahlung zuständig

Der Pfarrer-Wolfgang-Kuntze-Stiftung „Junge Familien in Not“ standen in diesem Jahr 10.212,11 Euro zur Verfügung. Peter Ehmann vom Caritasverband , der für die Antragsbewilligung und Auszahlungen der Beträge zuständig ist, und Pfarrer Wolfgang Kuntze bedankten sich in der Pressemitteilung herzlich bei den Spendern und Spenderinnen.

Diese Stiftung unterstützt, wenn die Familie im Landkreis Forchheim wohnt und ein Kind im Alter unter drei Jahren hat. Anträge können gestellt werden über die Internetseite des Caritasverbandes für Stadt Bamberg und den Landkreis Forchheim . Dort befindet sich ein Antragsvordruck.

Geldspenden willkommen

Wer für die Familienstiftung Geld spenden will, kann dies tun unter der Kontonummer DE 32 7635 1040 0000 0992 00. Stifter sollen mit dem Namen auch ihre Adresse beim Verwendungszweck angeben. Nur dann wird die Adresse der Stiftung zwecks Spendenquittung mitgeteilt.

