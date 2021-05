Ein bislang unbekanntes Fahrzeug hat am Freitagnachmittag auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Ortsstraße „Zum Neuntagwerk“ rückwärts einen vorbeifahrenden Pkw touchiert. Anschließend setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von mindestens 1000 Euro zu kümmern. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei Forchheim unter Tel. 09191/70900 entgegen.