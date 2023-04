Über 1000 Euro kann sich Pfarrvikar Thomas Muttam freuen . Diese stattliche Summe überreichten die Frauen des St.-Anna-Familienkreises Weilersbach im Rahmen des Sonntagsgottesdienstes in der Wallfahrtskirche an den Geistlichen. Die Spende ist der Erlös aus dem vom Familienkreis veranstalteten Fastenessen in St. Anna und soll der von Vikar Thomas 2016 ins Leben gerufenen Kinderstiftung „Hoffnungsstrahl“ zukommen.

Die erwirtschaftete Einnahme von 780 Euro war auf 1000 Euro aufgerundet worden. Wie Pfarrer Thomas dazu erklärte, habe Armut gar viele Gesichter. Ziel der Stiftung sei, die Lebensbedingungen von Straßenkindern und Kindern mit Behinderungen sowie das Leben benachteiligter Jugendlicher in seinem Heimatland Indien zu verbessern. Die von der Stiftung unterstützten Projekte befinden sich in verschiedenen Regionen in Indien. Bildung sei in Indien das einzige Mittel für eine nachhaltige Veränderung, so der Priester.

„Nur so erhalten die Kinder und Jugendlichen eine Chance auf ein selbstbestimmtes Leben in Würde“, so der Vikar, der sich über weitere Spenden freuen würde und dafür sehr dankbar sei. Denn mit jeder schenke man einen „Hoffnungsstrahl“ für Menschen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen.

Die Konto-Nummer für Spenden lautet: DE09 7602 0070 0029 6411 61 dia